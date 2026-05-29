В Ярославской области обломки БПЛА попали в промобъекты по хранению топлива

«Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — написал глава региона.
Как уточнил Михаил Евраев, на территории области могут находиться фрагменты беспилотников, представляющие интерес для следствия. Губернатор призвал жителей при обнаружении обломков не приближаться к ним и не пользоваться мобильными телефонами рядом. «Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — добавил он.