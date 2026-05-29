В Казахстане раскрыли схему незаконных соцвыплат для 4,4 тысячи человек

Из него следует, что в рамках мониторинга достоверности данных, предоставляемых для назначения выплат, фондом на постоянной основе выявляются факты фиктивного оформления трудовых отношений.
«На сегодняшний день по результатам проверочных мероприятий в 13 регионах страны возбуждено 38 уголовных дел. Анализ баз данных позволил установить 258 субъектов предпринимательства, которые вступали в мнимые трудовые отношения с целью незаконного получения социальных выплат для более чем 4,4 тыс. граждан», — заявили в ГФСС.
Отмечается, что по итогам судебных разбирательств по 9 уголовным делам уже вынесены обвинительные приговоры. Судами признаны виновными 12 организаторов незаконных схем в ряде регионов, включая Актюбинскую, Мангистаускую, Кызылординскую, Восточно-Казахстанскую и другие области.
За совершение противоправных действий организаторы приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 5 лет.
Как подчеркнул заместитель председателя правления АО «ГФСС» Марат Жаныбеков, цифровизация социально-трудовой сферы позволяет осуществлять перекрестную сверку данных из различных информационных систем в режиме реального времени.
«Главная цель этой работы — обеспечить адресность социальной поддержки и защитить интересы честных участников системы», — отметил зампредседателя фонда.
Любые попытки искусственного завышения доходов или создания фиктивной занятости, как указал спикер, выявляются на этапе анализа и получают соответствующую правовую оценку.
«ГФСС убедительно просит граждан проявлять бдительность и не пользоваться услугами сомнительных посредников. Напоминаем, что передача личных данных “консультантам” для оформления завышенных выплат может повлечь за собой предусмотренную законодательством ответственность не только для организаторов схем, но и для самих получателей», — предупредили казахстанцев в ГФСС.
В фонде уточнили, что необходимые консультационные услуги по порядку получения соцвыплат предоставляются на бесплатной основе через официальные каналы:
филиалы ГФСС, отделения госкорпорации «Правительство для граждан», контакт-центр 1414, а также интернет-ресурсы ГФСС в социальных сетях Instagram, Facebook.
5 мая 2026 года стало известно, что в Казахстане приостановили выплаты из-за возможных фальшивых справок об инвалидности.