В Казахстане раскрыли схему незаконных соцвыплат для 4,4 тысячи человек

«ГФСС убедительно просит граждан проявлять бдительность и не пользоваться услугами сомнительных посредников. Напоминаем, что передача личных данных “консультантам” для оформления завышенных выплат может повлечь за собой предусмотренную законодательством ответственность не только для организаторов схем, но и для самих получателей», — предупредили казахстанцев в ГФСС.