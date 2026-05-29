Купание в котловане в Омской области закончилось трагедией

По данным правоохранительных органов региона, на территории Полтавского района Омской области зафиксирована новая трагедия на водоеме. В пятницу, 29 мая 2026 года, предварительно сообщается о гибели 35-летнего жителя района.
Уточняется, что мужчина решил искупаться на котловане, расположенном неподалеку от села Новоильиновка, куда ранее прибыл с другом. Предполагается, что его решение в дальнейшем приняло трагический оборот, так как он пропал из виду, находясь в воде.
«Организован поиск тела в водоеме, проводится дальнейшая проверка», — заявляют в полиции.
Отметим, во второй половине мая 2026 года неоднократно сообщалось о трагедиях на воде. Так, ночью в воскресенье, 17 мая, в районе лодочной станции утонул 40-летний предприниматель. Кроме того, 16 мая 2026 в черте Омска, в районе улицы Нефтебаза, трагически завершился прыжок 16-летнего молодого человека с пирса на спор.