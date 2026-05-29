Пьяный мужчина до смерти забил знакомого в Приангарье — суд вынес приговор

IrkutskMedia, 29 мая. Приговор вынесли в отношении 33-летнего мужчины за жестокое избиение до смерти знакомого в Балаганском районе. Известно, что фигурант дела избил человека в гостях, после чего уехал домой.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья, 18 июля 2025 года житель деревни Заславская приехал в гости в Балаганск. На территории домовладения по улице Ангарской он распивал спиртное. Ночью между ним и другим малознакомым гостем произошла ссора. Подсудимый, будучи пьяным, нанес оппоненту множественные удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе в область головы.
После этого хозяева дома занесли избитого в дом, а обидчик уехал к себе домой. Через непродолжительное время 27-летний потерпевший скончался от черепно-мозговой травмы. Мужчину задержали и заключили под стражу. В судебном заседании он свою вину не признал.
Суд, исследовав материалы уголовного дела, оценив доказательства, признал подсудимого виновным и, учитывая данные о личности и обстоятельства преступления, назначил ему 8 лет колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
