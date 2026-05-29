Жестокое избиение девушки сняли на видео в Атырау

В Атырау жестокое избиение девушки в квартире снимали на видео. Кадры стали распространять в Сети. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Атырау в одной из квартир девушка жестоко избила сверстницу, а очевидцы снимали происходящее на телефон. По предварительным данным, участницы конфликта учатся в вечерней школе и колледже города.

Инцидент произошел еще в апреле. 13 апреля в Атырау все лица, допустившие правонарушение, были доставлены в управление полиции. Четверо подозреваемых признаны виновными и привлечены к ответственности.

Все участники инцидента поставлены на профилактический учет полиции. В отношении 16-летней несовершеннолетней, причастной к правонарушению, собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия соответствующего решения.

В полиции напомнили, что за любые противоправные действия законодательством Республики Казахстан предусмотрена ответственность.