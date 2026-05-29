Один человек погиб, двое пострадали из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область

Один человек погиб, двое пострадали из-за атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
— На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший — в доме по ул. Вершинина — медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась, — говорится в заявлении чиновника в Telegram.
Он также уточнил, что в результате падения обломков дрона ночью были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания. К настоящему моменту все они ликвидированы.
Губернатор также поручил оперативникам уточнить повреждения жилого фонда и заняться ликвидацией последствий.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 208 украинских беспилотников над регионами России.
Также известно, что беспилотники атаковали Ростовскую область ночью в пятницу, 29 мая. По данным губернатора Юрия Слюсаря, над регионом сбили более 80 дронов.