Более 25 миллиардов рублей принудительно взыскивают с Euroclear в России

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приступила к принудительному взысканию более 25 миллиардов рублей с бельгийского Euroclear Bank. Информация об этом в пятницу, 29 мая, следует из материалов ведомства.
Согласно документам, взыскания производятся по 47 открытым делам — все они были заведены в отношении банка с начала октября 2024 года. Основанием для подобных мер служат исполнительные листы и судебные приказы, выданные Арбитражными судами Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана, передает РИА Новости.
Днем ранее Центральный банк (ЦБ) России также направил в Арбитражный суд столицы заявление о выдаче исполнительного листа в деле по его иску к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 200 миллиардов евро убытков.
18 мая в европейском банке прокомментировали ситуацию. В организации заявили, что, несмотря на решение Арбитражного суда города Москвы, активы ЦБ РФ останутся замороженными в Euroclear.