Более 25 миллиардов рублей принудительно взыскивают с Euroclear в России

Согласно документам, взыскания производятся по 47 открытым делам — все они были заведены в отношении банка с начала октября 2024 года. Основанием для подобных мер служат исполнительные листы и судебные приказы, выданные Арбитражными судами Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана, передает РИА Новости.