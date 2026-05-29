Один человек погиб и двое пострадали из-за атаки ВСУ на Волгоградскую область

Один человек погиб и два пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.
«На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший — в доме по ул. Вершинина — медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — сообщил губернатор.
По словам Бочарова, в результате падения обломков беспилотников были зафиксированы возгорания на химическом предприятии.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше