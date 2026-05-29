Два человека пострадали из-за влетевшего в жилой дом БПЛА в Румынии

В восточной Румынии в городе Галац беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом. Об этом сообщило агентство Mediafax. При ударе произошёл взрыв, после чего в одной из квартир начался пожар.
В результате происшествия пострадали два человека. Возгорание удалось ликвидировать. Из дома эвакуировали около 70 жильцов.
Ранее агентство Reuters сообщало, что на северо-западе Румынии обнаружили ещё один беспилотник. Он не нёс взрывного заряда.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.