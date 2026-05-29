После ночной атаки на Волгоградскую область погиб человек, есть раненые

Из-за атаки беспилотников минувшей ночью в Волжском на заводе синтетического волокна погиб 60-летний мужчин, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Там же получила ранения женщина 55 лет. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.
Также пострадал житель дома номер 32 по улице Вершинина в Краснооктябрьском районе Волгограда. Врачи оказали ему помощь на месте, госпитализация не понадобилась.
Ночью были пожары на упомянутом промышленном предприятии Волжского и на объектах топливно-энергетического комплекса в Красноармейском районе регионального центра. Также были отдельные локальные возгорания. Пожарные все потушили.
Уточняются повреждения жилого фонда и индустриальной инфраструктуры.
Отбой ракетной опасности в области дали в 2:49, беспилотной — в 6:15.