Сотрудник СОБР умер в Жамбылской области

Инцидент произошел вчера утром в Кордайском районном отделе полиции в коридоре казармы спецотряда быстрого реагирования. Инспектор СОБР 1995 года рождения решил покончить с собой.
Прибывшие на место медики экстренно доставили его в центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Вечером он скончался в реанимации, не придя в сознание.
В департаменте полиции Жамбылской области начали досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Проводятся следственные мероприятия для всестороннего, полного и объективного расследования. Назначена служебная проверка.
Иные сведения в ведомстве не разглашают в соответствии со статьей 201 УПК РК.