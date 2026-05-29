Сотрудник СОБР умер в Жамбылской области

В Сети появилась информация о трагедии в Жамбылской области — там скончался инспектор СОБР. Начато досудебное расследование, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел вчера утром в Кордайском районном отделе полиции в коридоре казармы спецотряда быстрого реагирования. Инспектор СОБР 1995 года рождения решил покончить с собой.

Прибывшие на место медики экстренно доставили его в центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Вечером он скончался в реанимации, не придя в сознание.

В департаменте полиции Жамбылской области начали досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Проводятся следственные мероприятия для всестороннего, полного и объективного расследования. Назначена служебная проверка.

Иные сведения в ведомстве не разглашают в соответствии со статьей 201 УПК РК.