В Прикамье на территорию ИК-10 пытались передать наркотки ухищренным способом

На транспортном КПП колонии остановили автомобиль «КамАЗ» под управлением водителя 1988 года рождения. Он был загружен материалами для деревообработки. При тщательном досмотре сотрудники ИК-10 обнаружили три сотовых телефона, три банковские карты, а также сверток порошкообразного вещества, колоду игральных карт и две зажигалки.