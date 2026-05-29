Добровольцы подключились к поискам пропавших в Омске сапбордистов

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Омской области опубликовал общую ориентировку на пропавших сапбордистов и обратился за помощью.
43-летняя Ольга Симочкина и 40-летний Анатолий Бойко ушли из дома на бульваре Архитекторов, 1 Г, 25 мая в 12:32 и до сих пор не вернулись. Волонтёры просят всех, кто может помочь в поисках, откликнуться.
В ориентировке появились приметы: рост Анатолия — 175 см, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза; на нём была чёрная футболка, светлые шорты и чёрная панама. Ольга — 170 см, худощавая, светлые волосы, голубые глаза; одета в серую футболку и серые шорты. Связи с парой нет уже пятые сутки.
Ранее мы рассказывали, что опубликовано последнее видео с пропавшей в Омске парой сапбордистов.