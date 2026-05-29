Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Добровольцы подключились к поискам пропавших в Омске сапбордистов

В ориентировке появились приметы Ольги Симочкиной и Анатолия Бойко — рост, цвет глаз и во что были одеты.

Источник: Соцсети

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Омской области опубликовал общую ориентировку на пропавших сапбордистов и обратился за помощью.

43-летняя Ольга Симочкина и 40-летний Анатолий Бойко ушли из дома на бульваре Архитекторов, 1 Г, 25 мая в 12:32 и до сих пор не вернулись. Волонтёры просят всех, кто может помочь в поисках, откликнуться.

В ориентировке появились приметы: рост Анатолия — 175 см, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза; на нём была чёрная футболка, светлые шорты и чёрная панама. Ольга — 170 см, худощавая, светлые волосы, голубые глаза; одета в серую футболку и серые шорты. Связи с парой нет уже пятые сутки.

Ранее мы рассказывали, что опубликовано последнее видео с пропавшей в Омске парой сапбордистов.