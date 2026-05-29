Бочаров: в Волгоградской области при атаке БПЛА ВСУ погиб мужчина

«В результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима, к сожалению, есть жертвы. На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет», — говорится в публикации.
Губернатор сообщил также о госпитализации пострадавшей в результате атаки БПЛА 55-летней женщины, состояние которой расценивается как тяжелое.
По словам Бочарова, еще один человек пострадал в одном из домов на улице Вершинина. Ему оказали необходимую помощь на месте.
