Бочаров: в Волгоградской области при атаке БПЛА ВСУ погиб мужчина

Один человек стал жертвой атаки украинских дронов в городе Волжском, сообщил в пятницу Telegram-канал администрации Волгоградской области со ссылкой на главу региона Андрея Бочарова.

Источник: Аргументы и факты

«В результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима, к сожалению, есть жертвы. На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет», — говорится в публикации.

Губернатор сообщил также о госпитализации пострадавшей в результате атаки БПЛА 55-летней женщины, состояние которой расценивается как тяжелое.

По словам Бочарова, еще один человек пострадал в одном из домов на улице Вершинина. Ему оказали необходимую помощь на месте.

