Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярске

Пассажирский автобус врезался в столб.

В Красноярске маршрутный автобус врезался в столб — пострадали 8 пассажиров. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Утром 29 мая на улице Партизана Железняка в Красноярске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса. По предварительным данным, при перестроении легковушка задела автобус, из-за чего тот изменил траекторию и врезался в опору освещения.

В момент аварии в автобусе находились 30 пассажиров. Восьмерым из них потребовалась медицинская помощь.

Следственный комитет организовал проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг). Следователи работают на месте, выясняются все обстоятельства.

