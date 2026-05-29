В Волжском загорелся химзавод после атаки дронов

Падение обломков сбитых беспилотников привело к пожару на заводе синтетического волокна в Волжском, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
На предприятии погиб 60-летний работник. Там же получила ранения женщина 55 лет. В тяжелом состоянии ее госпитализировали.
Кроме того, пожар возник на объектах топливно-энергетического комплекса на южной окраине Волгограда. Все возгорания к утру ликвидировали.
Жители региона слышали шум от взрывов в течение часа. Атака началась незадолго перед полуночью.