Блогера осудили за вымогательство денег в Туркестанской области

Суд установил, что в июне 2025 года подсудимый, позиционировавший себя как общественный активист, патриот и блогер, публиковал в Facebook материалы о деятельности ТОО «Сейітбек әулеті», а также размещал видеозаписи с иностранными гражданами, работавшими в компании, и обращался в миграционную службу с заявлениями о якобы незаконной деятельности этих лиц.