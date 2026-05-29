Блогера осудили за вымогательство денег в Туркестанской области

«Подсудимый А. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 194 УК РК, и ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба межрайонного суда Туркестана.
Суд установил, что в июне 2025 года подсудимый, позиционировавший себя как общественный активист, патриот и блогер, публиковал в Facebook материалы о деятельности ТОО «Сейітбек әулеті», а также размещал видеозаписи с иностранными гражданами, работавшими в компании, и обращался в миграционную службу с заявлениями о якобы незаконной деятельности этих лиц.
По материалам дела, в июле 2025 года представитель товарищества встретился с подсудимым и передал ему $2 тыс. в качестве спонсорской помощи. После этого блогер потребовал Т5 млн за непрепятствование деятельности компании, угрожая в противном случае создать общественный резонанс в социальных сетях, добиться аннулирования разрешительных документов и выдворения работников — граждан Узбекистана.
Потерпевший согласился с требованиями и 12 августа 2025 года передал через знакомого Т500 тыс. и $900.
Позднее в тот же день подсудимый был задержан сотрудниками полиции в одном из ресторанов Сайрамского района при получении $6900 через посредника.
В суде подсудимый вину не признал и просил вынести оправдательный приговор. Вместе с тем суд признал его вину полностью доказанной показаниями потерпевшего и свидетелей, заключением экспертизы и другими материалами уголовного дела.
Приговор не вступил в законную силу.