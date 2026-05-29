Посечена сельхозтехника: воронежский губернатор рассказал о сбитии 5 БПЛА

Беспилотники уничтожили над тремя районами региона.

Источник: АиФ Воронеж

Пять БПЛА, пытавшихся атаковать Воронежскую область, были уничтожены минувшей ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.

Беспилотники сбили над тремя районами региона. По предварительным данным, пострадавших нет.

В одном районе обломками беспилотника посечены несколько единиц сельхозтехники. Также загорелась кровля хозпостройки, возгорание было оперативно потушено.

Отбой опасности атаки БПЛА в регионе объявили в 5:17 пятницы, 29 мая.

