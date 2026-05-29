Самолет из Сургута в Самару из-за пьяного вахтовика на борту пошел на взлет не с первого раза

В аэропорту Сургута 36-летний житель Самарской области, работавший на вахте, сорвал вылет самолета в Самару. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Урала.
«Воздушное судно “Сургут — Самара” вернулось на стоянку в связи с противоправным поведением одного из пассажиров», — сообщили в полиции.
По данным ведомства, во время руления дебошир отказался пристегнуть ремень безопасности. На замечания бортпроводников он реагировал нецензурной бранью и начал конфликтовать с представителями авиакомпании. Командир воздушного судна принял решение прервать вылет и вернуть лайнер на стоянку. Прибывшие на место полицейские задержали пассажира.