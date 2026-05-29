Пожар на территории морского порта начался в Краснодарском крае из-за атаки ВСУ

В Темрюке произошло возгорание на территории морского порта.

Возгорание на территории морского порта произошло в Темрюке из-за падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

Отмечается, что по предварительной информации, пострадавших на данный момент нет.

«К тушению привлекают 47 человек и 14 единиц техники, в том числе сотрудников МЧС России», — говорится в сообщении Оперштаба.

Ранее сайт KP.RU писал, что один человек погиб и два пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в Волгоградской области.

