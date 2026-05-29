В Волгограде обломками БПЛА выбило стекла в детсаду № 357

В Краснооктябрьском районе Волгограда выбило стекла в части помещений детского сада № 357 в результате ночной террористической атаки БПЛА. Как сообщили в администрации Волгограда, обломки стекла оперативно убрали.
Произошедшее не повлияло на работу дошкольного учреждения. Детсад принимает воспитанников в обычнном режиме за исключением комнат, где нет стекол.
Напомним, глава региона сообщил о гибели рабочего завода в Волжском в результате налета украинских БПЛА. Также тяжелые ранения получила 55-летняя сотрудница предприятия. Локальные возгорания на топливно-энергетических объектах уже ликвидированы. Всего над регионами РФ этой ночью сбили 208 беспилотников.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше