Гадалка «заработала» полмиллиона рублей на обрядах с газетой и яйцом

Жительница Подмосковья, выдавая себя за гадалку, заработала полмиллиона рублей на обрядах по снятию порчи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным источника, в августе 2025 года 42-летняя женщина подошла к пенсионерке на улице и заявила, что на ней есть порча. Под видом оказания магических услуг, мошенница проникла в жилище потерпевшей и, совершив некий ритуал с яйцами и полотенцем, убедила ее передать свои сбережения и золотые изделия. Женщина отдала ей 85 тысяч рублей, обручальное кольцо и серьги. После этого лжегадалка приклеила пенсионерке на спину газету и попросила не снимать ее до наступления утра, а также ходить по квартире и читать молитву.
Жертвой мошенницы стала и другая пенсионерка, которая лишилась 370 тысяч рублей и ювелирных украшений. Завернув свои ценности в газету, она должна была, согласно своему обряду, повесить сверток на женщину. Однако в последний момент гадалка заменила его пустым. Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, обратиласьв полицию. Мошенницу задержали и приговорили к четырем годам лишения свободы. Известно, что до этого женщина уже имела судимость за мошенничество.
