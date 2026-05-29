Гадалка «заработала» полмиллиона рублей на обрядах с газетой и яйцом

По данным источника, в августе 2025 года 42-летняя женщина подошла к пенсионерке на улице и заявила, что на ней есть порча. Под видом оказания магических услуг, мошенница проникла в жилище потерпевшей и, совершив некий ритуал с яйцами и полотенцем, убедила ее передать свои сбережения и золотые изделия. Женщина отдала ей 85 тысяч рублей, обручальное кольцо и серьги. После этого лжегадалка приклеила пенсионерке на спину газету и попросила не снимать ее до наступления утра, а также ходить по квартире и читать молитву.