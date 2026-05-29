Чудотворную икону XIX века нашли у коллекционера спустя месяцы после кражи из сельского храма

О пропаже 11 икон настоятель храма заявил в декабре 2025 года. Среди исчезнувших святынь находился особо почитаемый образ «Скоропослушница» с предстоящими великомучеником и целителем Пантелеимоном, а также Архангелом Михаилом. Создали икону монахи Афонского монастыря в конце XIX века специально для прихода в Контееве. После обращения священнослужителя следователи МО МВД России «Буйский» возбудили уголовное дело по статье о краже.