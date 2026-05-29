Чудотворную икону XIX века нашли у коллекционера спустя месяцы после кражи из сельского храма

Сотрудники полиции вернули в храм Архангела Михаила в костромском селе Контеево (Буйский район) чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Скоропослушница», похищенную в конце прошлого года вместе с другими образами. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: Life.ru

Полиция вернула в храм под Костромой похищенную икону «Скоропослушница». Видео © Telegram / Ирина Волк.

«В Костромской области мои коллеги вернули в храм чудотворную икону Пресвятой Богородицы, похищенную злоумышленниками», — сообщила она.

О пропаже 11 икон настоятель храма заявил в декабре 2025 года. Среди исчезнувших святынь находился особо почитаемый образ «Скоропослушница» с предстоящими великомучеником и целителем Пантелеимоном, а также Архангелом Михаилом. Создали икону монахи Афонского монастыря в конце XIX века специально для прихода в Контееве. После обращения священнослужителя следователи МО МВД России «Буйский» возбудили уголовное дело по статье о краже.

Во время оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что похищенную реликвию злоумышленники продали коллекционеру из Краснодара. До нового владельца образ отправили обычной посылкой через службу доставки. Для изъятия иконы полицейские отправились в командировку в Краснодарский край. После этого святыню доставили обратно в Костромскую область и передали настоятелю храма.

«Следует отметить, что и другие иконы найдены костромскими оперативниками. В ближайшее время они также будут возвращены в храм», — заключила она.

Ранее серию краж из православных храмов раскрыли сотрудники полиции в нескольких регионах России. Жертвами преступников стали церкви в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. Во время обысков у фигурантов нашли похищенные ценности общей стоимостью около 500 тысяч рублей.

