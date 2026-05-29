В Темрюке после атаки БПЛА произошел пожар в порту

В Темрюке обломки БПЛА упали на территории морского порта. На месте произошел пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края.
Предварительно, никто не пострадал. В тушении задействованы 47 человек и 14 единиц техники. По данным Минобороны, сегодня ночью силы ПВО уничтожили 208 БПЛА над 13 регионами.
В декабре в порту Темрюка произошел крупный пожар из-за атаки БПЛА. Площадь возгорания достигала 4 тыс. кв. м, обошлось без жертв.
