В Улан-Удэ подростки залили грузчика перцовкой и забросали камнями

Инцидент произошёл на улице Пушкина. По словам грузчика, компания школьников начала приставать к нему во время работы и пыталась спровоцировать драку. Спустя некоторое время подростки распылили мужчине в лицо едкий газ. После этого в него полетели булыжники.
Коллеги пострадавшего вызвали скорую помощь. Медики оказали молодому человеку необходимую помощь. Сейчас парень пытается найти очевидцев произошедшего. Обстоятельства конфликта уточняются.
