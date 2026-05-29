Россиянин едва не умер после укуса комара в Африке

37-летний житель Подмосковья Иван попал в реанимацию после отдыха на Занзибаре. У него диагностировали смертельно опасную малярию, которую переносят комары. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Сначала у мужчины поднялась температура и заболели суставы. Супруги думали, что он получил тепловой удар, так как Иван много работал на солнце, а затем пошел в баню. Поэтому к врачу они обратились не сразу. После приема терапевт настоял на госпитализации.
Сейчас Иван находится в реанимации в тяжелом состоянии. Профилактические таблетки туристы не принимали, так как им сказали, что зараженных комаров на острове нет.
Малярия передается через укусы насекомых в Африке, Азии и Южной Америке. Симптомы легко спутать с гриппом, но состояние быстро ухудшается.