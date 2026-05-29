Поезд Петрозаводск — Петербург задержали из-за возгорания вагона

Утром 29 мая на станции Петрозаводск при подаче пассажирского поезда № 803 под посадку было обнаружено возгорание внешнего оборудования вагона.

Источник: Коммерсантъ

Состав выведен с платформы, возгорание устранено к 06:53. Для отправки пассажиров производится замена состава, задержка составит более двух часов. Движение других поездов не нарушено.

Октябрьская железная дорога устанавливает причины произошедшего. Пассажирам принесены извинения за доставленные неудобства. На станции работают сотрудники, координирующие замену подвижного состава. Актуальную информацию о времени отправления поезда № 803 можно уточнить в справочной службе ОЖД или через официальные приложения перевозчика.