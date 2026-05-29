Исследователь допустил, что Усольцевы могли отравиться угарным газом

Исследователь Валентин Дегтерев в беседе с aif.ru назвал основные версии исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края, опираясь на анализ фото- и видеоматериалов, снятых поисковиками.
Собеседник рассказал изданию, что еще в марте обнаружил на видео, снятом в первых числах октября прошлого года, подозрительный объект в одной из расщелин у подножия горы.
«Поисковики прошли там, но не обратили внимания на расщелину — там курумники и шурфы, оставшиеся от старателей», — сказал исследователь.
По его словам, на скриншоте видео отчетливо видно, что в этой щели лежат человек, «человеческое лицо хорошо просматривается».
Кроме того, продолжил Дегтерев, на этих кадрах заметно дерево со следами медведя.
Эксперт перечислил версии трагедии, которые, по его мнению, могли произойти с пропавшей семьей.
Во-первых, он считает, что Усольцевы могли забраться в пещеру, развести там костер и погибнуть от угарного газа.
Еще одна версия — нападение медведя, который «разорвал Усольцевых, а тела, или хотя бы тело одного человека, бросил в эту яму и закидал ветками».
Наконец, Дегтярев не исключил и криминального следа в пропаже семьи: «Или Усольцевых вообще убили», — заключил он, отметив, что могло произойти все что угодно.
Напомним, Ирина и Сергей Усольцевы вместе с маленькой дочкой Ариной пропали в конце сентября 2025 года, отправившись в недолгий поход. Через несколько дней начались их поиски. Активная фаза поисковой операции продлилась до установления сплошного снежного покрова.
23 мая краевые спасатели вновь выехали на место пропажи семьи, к ним присоединились следователи и отряд «ЛизаАлерт». Очередной этап поисков семьи не увенчался успехом. «Семья не найдена, ничего нового», — сказали «РГ» в региональном главке СК.
Главной версией следователей, которые расследуют уголовное дело об исчезновении семьи, считается несчастный случай.