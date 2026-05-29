В Волгограде в результате атаки дронов ВСУ повреждено здание детсада

В ночь с 28 на 29 мая на Волгоград и город-спутник Волжский обрушилась массированная атака вражеских дронов. Жителей предупредили о беспилотной и ракетной опасности.
Грохот взрывов волгоградцы услышали около полуночи. Силы ПВО отражали атаку около часа. Удару подверглись как промышленные и энергетические объекты, так и жилой массив в двух городах.
Так, по сообщению губернатора Андрея Бочарова, в Волжском противник выбрал для нападение предприятие легкой промышленности, специализирующееся на выпуске кордных и технических тканей. Погиб 60-летний сотрудник завода. 55-летняя женщина получила ранение. Ее увезли в больницу, пациентка в тяжелом состоянии.
Пожар также возник и на топливно-энергетическом предприятии в Красноармейском районе Волгограда. Возгорания к утру потушили.
В пятиэтажке на улице Вершинина в Краснооктябрьском районе областного центра взрывной волной разбило стекла. Осколком порезало жильца дома. Медики оказали ему помощь на месте. От госпитализации он отказался.
Как сообщает пресс-служба мэрии Волгограда, выбиты оконные стекла в здании детского сада номер 357, он также расположен в Краснооктябрьском районе. Осколки быстро убрали. С утра учреждение работает в обычном режиме, приняло воспитанников. Помещения с разбитыми окнами временно не используют.
Отбой ракетной и беспилотной опасности дали только утром. Оперативные службы и администрации районов и городов уточняют размер повреждений и занимаются ликвидацией последствий атаки.