«Отчетливо видно, что лежит человек»: исследователь назвал предположительное местоположение семьи Усольцевых

Пропавшая семья Усольцевых могла забраться в пещеру, развести костер и задохнуться от угарного газа. Кроме того, не исключены и нападение медведя или криминальное происшествие. Эти версии гибели людей после изучения материалов поисковиков выдвинул исследователь Валентин Дегтерев, пишет Aif.ru.
«В одном месте визуально отчетливо видно, что там лежит человек. Поисковики прошли там, но не обратили внимания на расщелину — там курумники и шурфы, оставшиеся от старателей», — отметил он.
Кроме того, исследователь разглядел на записях, что в расщелине хорошо видно лицо человека, а на дереве — следы медведя. Дегтярев допустил, что дикое животное могло растерзать людей, а тела бросить в яму. Не исключено, что люди отравились угарным газом. Выводить за скобки криминальный характер гибели семьи также не стоит, заключил эксперт.
27 мая спасатели завершили трехдневные поиски на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых. за этот срок в условиях сложного рельефа и густой тайги было обследовано 28 квадратных километров. Однако поиски не увенчались успехом — следов пропавших обнаружить не удалось.
Ранее KP.RU писал, что Следственный комитет опроверг версию о похищении семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в Красноярском крае.