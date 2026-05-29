Огонь охватил корпус «Барнаульского водоканала» на площади около 1 тысячи кв. м

Сильный пожар произошёл в производственном здании в Барнауле. Площадь возгорания достигла около тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило спасателям утром. После прибытия первых подразделений выяснилось, что огонь охватил производственное помещение на проспекте Калинина. Изначально площадь возгорания оценивали в 700 квадратных метров, однако позже она увеличилась примерно до тысячи квадратов. По данным открытых источников, по этому адресу расположен хозяйственный корпус «Барнаульского водоканала».

Из опасной зоны эвакуировали 12 сотрудников. Кроме того, спасатели вывезли два легковых автомобиля, находившихся рядом с очагом пожара. К 10:52 по местному времени открытое горение удалось ликвидировать. В результате происшествия повреждения получили кровля здания и оборудование внутри помещения. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Для тушения привлекли 86 человек и 27 единиц техники.

