«Дома падали за секунды»: Выжившие в Нефтегорске вспомнили ночь страшного землетрясения

Разрушительное землетрясение произошло в ночь с 27 на 28 мая 1995 года. Магнитуда превысила 7,6 балла, менее чем за минуту полностью разрушились 17 крупноблочных домов. Причиной масштабных разрушений стали в том числе ошибки при строительстве — здания возводили по удешевлённой технологии. Жертвами катастрофы стали 2040 человек. После трагедии на месте развернули масштабную спасательную операцию. Именно тогда специалисты впервые применили систему «час тишины», когда техника и разговоры полностью прекращались ради поиска людей под завалами.