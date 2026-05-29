Воронежский пенсионер отдал мошенникам более миллиона рублей ради «подарка» в интернете

Прокуратурой Аннинского района проведена проверка по обращению 75-летнего местного жителя. Пенсионер стал жертвой злоумышленников, которые под предлогом получения подарка в интернет-магазине выманили у него код из смс-сообщения. Поверив мошенникам, пожилой мужчина добровольно перевел на чужие банковские счета сумму, превышающую миллион рублей. Об этом 28 мая рассказали в надзорном ведомстве.