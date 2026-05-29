Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 43 га

На утро 29 мая в Красноярском крае действуют два лесных пожара на площади 43 га — тайга горит в Енисейском и Тинском лесничествах. В их ликвидации принимают участие 44 человека и четыре единицы техники.
Как сообщили специалисты регионального Лесопожарного центра, ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет.
За минувшие сутки в крае ликвидировали один пожар на площади 70 га в Пойменском лесничестве. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Напомним, что в начале мая жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор.