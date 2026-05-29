Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 43 га

В регионе действуют два пожара на площади 43 га в Енисейском и Тинском лесничествах.

Источник: Комсомольская правда

На утро 29 мая в Красноярском крае действуют два лесных пожара на площади 43 га — тайга горит в Енисейском и Тинском лесничествах. В их ликвидации принимают участие 44 человека и четыре единицы техники.

Как сообщили специалисты регионального Лесопожарного центра, ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет.

За минувшие сутки в крае ликвидировали один пожар на площади 70 га в Пойменском лесничестве. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Напомним, что в начале мая жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. Подробности можно узнать в нашей статье.