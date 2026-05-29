В Челябинске на девушку завели уголовные дела за фиктивную прописку 42 иностранцев

В Челябинске на девушку завели уголовные дела за фиктивную постановку на учет 42 иностранцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Сотрудниками полиции установлена 23-летняя местная жительница, которая фиктивно поставил на учет по месту пребывания 42 иностранных гражданина», — рассказали в городском УМВД.
Она 27 раз подавала документы о регистрации мигрантов в своей квартире, но фактически они там не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр жилища.
Возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ, фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.