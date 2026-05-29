ФСБ задержала агента СБУ, планировавшего подрыв поезда в Новороссийске

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Задержан россиянин, который по заданию СБУ планировал подрыв пассажирского поезда в Новороссийске, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Источник: © РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Новороссийске пресечена попытка совершения террористического акта гражданином России 1993 года рождения, действовавшим по заданию спецслужб Украины», — говорится в сообщении.

Фигурант через Telegram инициативно установил контакт с представителем СБУ, от которого получил задание на подрыв железнодорожного пути в момент прохода по нему пассажирского поезда.

«Для совершения теракта злоумышленником получены инструкции, приобретены необходимые компоненты и изготовлено взрывчатое вещество, которое он хранил по месту своего жительства. Сотрудниками органов ФСБ России фигурант задержан при проведении рекогносцировки участка железнодорожного пути. В результате проведенных мероприятий пострадавших нет, нанесение имущественного ущерба не допущено», — сказали в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта «б» части 3 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК России.