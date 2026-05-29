Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Красноярске

Маршрутный автобус врезался в фонарный столб после столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщает «КП-Красноярск».
Инцидент произошел 29 мая на улице Партизана Железняка. Мужчина за рулем иномарки при перестроении не уступил место автобусу, вследствие чего они столкнулись. Водитель автобуса хотел уйти от аварии и выехал за пределы проезжей части, врезавшись в столб.
В салоне находилось 30 человек, девять человек пострадали, им потребовалась медицинская помощь. На данный момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Проверку также организовала краевая прокуратура и Следственный комитет России.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют, как соблюдались требования законодательства о безопасности дорожного движения.
