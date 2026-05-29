В Волгограде повреждено остекление детского сада в результате атаки БПЛА ВСУ

В Краснооктябрьском районе Волгограда в результате атаки БПЛА ВСУ повреждено остекление нескольких помещений детского сада № 357. Об этом сообщили в администрации города.
В сообщении говорится, что работы по уборке стекла были оперативно проведены.
В администрации уточнили, что с утра детский сад работает без изменения режима.
Помещения с поврежденным остеклением исключены из образовательного процесса, подчеркнули власти.
