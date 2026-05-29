В деле об убийстве аниматоров на Кубани присяжные вынесли вердикт

В Краснодарском краевом суде наступил переломный момент в громком деле об убийстве организатора праздников Кирилла Чубко и его коллеги Татьяны Мостыко. Коллегия присяжных заседателей единогласно признала всех троих подсудимых виновными и решила, что они не заслуживают снисхождения.
Вдова Кирилла Чубко Дарья рассказала в соцсетях, что такое решение стало для нее облегчением после долгого и тяжелого судебного процесса. По ее словам, каждое заседание давалось с огромным трудом, а находиться в одном зале с обвиняемыми было особенно тяжело.
Дарья призналась, что во время оглашения решения не смогла сдержать эмоций. Она отметила, что, слыша одно за другим слова о виновности подсудимых, плакала от облегчения и надежды на справедливый итог процесса.
Женщина также поблагодарила присяжных за проделанную работу и назвала их решение справедливым. При этом она резко отреагировала на последнее слово одного из обвиняемых, который до конца отрицал свою причастность к преступлению.
По словам Дарьи Чубко, окончательное чувство спокойствия придет только после вынесения приговора. Она по-прежнему настаивает на самом строгом наказании для фигурантов дела и рассчитывает, что суд назначит им пожизненное лишение свободы.
Следующее судебное заседание назначено на 11 июня. Тогда могут окончательно определить меру наказания для подсудимых.