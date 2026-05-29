Из жертвы — в подельники: За что бывшего инвестора Битмамы судят с ней на одной скамье

Вторым фигурантом этого дела стал её бывший инвестор Гагик Гулакян. Ранее именно он проходил потерпевшим по первому делу о мошенничестве (суд посчитал, что у него украли 837 млн рублей). Теперь их обоих обвиняют в том, что они вместе извлекли незаконный доход на сумму более 5,6 млрд рублей (в рублях и дирхамах ОАЭ).
В чём суть новой схемы? По версии СК, с марта по сентябрь 2023 года Федякина, Гулакян и их неустановленные сообщники занимались незаконной банковской деятельностью: инкассировали, обналичивали, меняли валюту и делали переводы без лицензии. Их главной «фишкой» была перестановка денег (сервис, ставший популярным после санкций). Клиент приносил деньги в одной стране, а получал в другой.
Ирония в том, что именно эта схема легла в основу первого дела о мошенничестве. Тогда Гулакян утверждал, что Битмама просто забрала его деньги и не вернула. Теперь же следствие считает, что они оба действовали в составе одной организованной группы и получали сверхдоходы.
Защита Федякиной заявила, что её дважды привлекают к ответственности за одно и то же деяние, а сторона Гулакяна указывает на логическую несостыковку: по одним событиям в одном деле он извлёк незаконный доход, а по другим был признан потерпевшим. Фигуранты вину не признают. Оба арестованы. Следствие не исключает появления новых обвиняемых, включая брата Битмамы и её гражданского мужа, которые успели уехать за границу.
Напомним, в июне прошлого года блогерша Валерия Федякина (Битмама) была осуждена на семь лет за крупное мошенничество: она привлекала инвесторов обещаниями высокой прибыли от вложений в криптовалюту, но присваивала деньги.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.