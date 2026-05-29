В Сосновом Бору полиция задержала мужчин, которые пригласили несовершеннолетних девочек в кафе

Полиция призывает родителей провести с детьми беседу о правилах безопасности: не вступать в разговоры с незнакомцами на улице никуда с ними не ходить, не садиться в машину не заходить с чужим человеком в подъезд или лифт, не брать у посторонних подарки, деньги или еду. Если незнакомец применяет силу, нужно громко кричать, вырываться и звать на помощь.