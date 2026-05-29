В Минске студентка вуза позвонила в милицию из-за чужих денег

Несовершеннолетняя студентка минского вуза позвонила в милицию из-за денег.

Источник: Комсомольская правда

В Минске студентка вуза позвонила в милицию из-за чужих денег. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

На линию «102» позвонила 71-летняя жительница Минска, ставшая жертвой мошенников по схеме «Энергосбыта». Звонившие сообщили про необходимость замены счетчиков, а затем попросили продиктовать код из смс-сообщения.

Через некоторое время пенсионерке поступил звонок якобы об правоохранителей. Они утверждали, что женщина общалась с аферистами. Испугавшись уголовного преследования, минчанка передала якобы сотруднице Национального банка для декларирования около 46 000 рублей в эквиваленте.

Милиция смогла установить личность курьера. Ей оказалась 17-летняя учащаяся одного из минских вузов, которая ранее сама стала жертвой мошеннической схемы и перевела 370 рублей на безопасный счет. Чтобы избежать уголовной ответственности, по указанию злоумышленников несовершеннолетняя съездила к двум потерпевшим, забрала у них деньги, а затем передала их неизвестному.

«Минчанка до последнего никому не рассказывала о случившемся, однако после того как мошенники отправили ее по третьему адресу и длительное время не выходили на связь, девушка усомнилась в законности хранения чужих средств и обратилась в милицию», — рассказали в ГУВД.

