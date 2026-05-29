В Румынии 11 военных пострадали при столкновении трёх бронетранспортеров

В уезде Сэлаж на северо-западе Румынии произошло столкновение трёх бронетранспортеров Piranha 5. В результате аварии пострадали 11 военнослужащих, их госпитализировали. Инцидент произошёл во время движения военной колонны по маршруту Деж — Бая-Маре. По данным агентства Agerpres, в столкновении участвовали три бронемашины Piranha 5.

Источник: Life.ru

Причиной аварии предварительно названо несоблюдение безопасной дистанции между транспортными средствами. Участники колонны не находились в состоянии опьянения, что подтвердили проверки на месте. После происшествия румынский инспекторат по чрезвычайным ситуациям объявил общую тревогу. К месту столкновения направили восемь машин скорой помощи, а также несколько спасательных экипажей и вертолёт.

«Водители военной техники, попавшей в аварию, были проверены алкотестером, результаты были отрицательные», — отмечается в сообщении.

Военная техника получила незначительные повреждения, уточнили в сухопутных войсках.

