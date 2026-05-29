В Румынии 11 военных пострадали при столкновении трёх бронетранспортеров

Ранее в Красноярске утром произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса, в результате которого пострадали восемь человек. Авария зафиксирована на улице Партизана Железняка, где столкнулись легковая машина и автобус маршрута № 60. После удара общественный транспорт выехал за пределы полосы движения и врезался в опору электроосвещения.