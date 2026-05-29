В Румынии 11 военных пострадали при столкновении трёх бронетранспортеров

Причиной аварии предварительно названо несоблюдение безопасной дистанции между транспортными средствами. Участники колонны не находились в состоянии опьянения, что подтвердили проверки на месте. После происшествия румынский инспекторат по чрезвычайным ситуациям объявил общую тревогу. К месту столкновения направили восемь машин скорой помощи, а также несколько спасательных экипажей и вертолёт.
«Водители военной техники, попавшей в аварию, были проверены алкотестером, результаты были отрицательные», — отмечается в сообщении.
Военная техника получила незначительные повреждения, уточнили в сухопутных войсках.
Ранее в Красноярске утром произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса, в результате которого пострадали восемь человек. Авария зафиксирована на улице Партизана Железняка, где столкнулись легковая машина и автобус маршрута № 60. После удара общественный транспорт выехал за пределы полосы движения и врезался в опору электроосвещения.
