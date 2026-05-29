Более 40 тысяч жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии на водоводе

В Новороссийске 29 мая произошла коммунальная авария на магистральном водоводе диаметром 720 мм. Порыв случился в 06:00 на улице Магистральной после того, как строители закончили первый этап капитального ремонта объекта.
В результате без холодной воды остались жители зон водоснабжения № 3а, 3б, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 22, 29, 32. Общее число попавших под отключение — 40 624 человека.
Специалисты приступили к поиску места повреждения и устранению аварии. Ориентировочный срок окончания работ — 16:00. На время ремонта организован подвоз воды автоцистернами по заявкам. Чрезвычайной ситуации не ожидается, водоснабжение полностью восстановят после завершения ремонта.