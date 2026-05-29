В Красноярском крае мужчина получил срок за оружие из дома бабушки

29 мая стало известно, что В Шарыпове вынесли приговор 57-летнему жителю села Большое Озеро. В декабре прошлого года полицейские выяснили, что он незаконно хранит оружие и боеприпасы. При осмотре его дома нашли больше килограмма пороха в четырех металлических банках, двуствольное гладкоствольное ружье, нарезное огнестрельное оружие с оптическим прицелом, 16 патронов шестнадцатого калибра (пять из них кустарные) и 59 патронов калибра 7,62 на 39.
В МВД по Красноярскому краю рассказали, что разрешительных документов у владельца не было. Он пояснил, что забрал все это из дома своей бабушки еще в 2005 году, но оформлять официально не стал.
Следователи завели против него уголовные дела, а также составили административный протокол. Шарыповский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание: три года лишения свободы условно и штраф 20 тысяч рублей.