Два уголовных дела завели на пьяного водителя в Красноярском крае

В Сосновоборском округе на пьяного водителя завели два уголовных дела — он уже был судим. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В начале мая в селе Зыково Сосновоборского округа экипаж ДПС остановил автомобиль под управлением 38-летнего местного жителя. У мужчины были явные признаки опьянения. Прибор не показал алкоголь, однако водитель отказался от медицинского освидетельствования.
Полицейские выяснили, что автолюбитель уже неоднократно привлекался за пьяную езду — и административно, и уголовно.
В отношении мужчины возбудили сразу два уголовных дела: по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление в состоянии опьянения при наличии судимости за аналогичное преступление» и по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ «Повторное управление после лишения прав». Автомобиль изъяли, поместили на спецстоянку и наложили арест.
Ранее мы сообщали, что восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярске.