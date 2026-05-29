Два уголовных дела завели на пьяного водителя в Красноярском крае

Автомобиль изъяли, поместили на спецстоянку и наложили арест.

В Сосновоборском округе на пьяного водителя завели два уголовных дела — он уже был судим. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В начале мая в селе Зыково Сосновоборского округа экипаж ДПС остановил автомобиль под управлением 38-летнего местного жителя. У мужчины были явные признаки опьянения. Прибор не показал алкоголь, однако водитель отказался от медицинского освидетельствования.

Полицейские выяснили, что автолюбитель уже неоднократно привлекался за пьяную езду — и административно, и уголовно.

В отношении мужчины возбудили сразу два уголовных дела: по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление в состоянии опьянения при наличии судимости за аналогичное преступление» и по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ «Повторное управление после лишения прав». Автомобиль изъяли, поместили на спецстоянку и наложили арест.

