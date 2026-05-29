Трехлетний ребенок выпал из окна дома в Зеленограде

Мальчик, которому на вид примерно три-четыре года, выпал из окна квартиры дома в в районе Савелки в Зеленограде. Ребенок остался жив. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».
Ребенка передали медикам. Обстоятельства случившегося уточняются.
В начале мая мальчик 2020 года рождения выпал из окна квартиры на пятом этаже дома на юге Москвы. Ребенок выжил, его доставили в больницу. По данным прокуратуры, инцидент произошел вследствие того, что мальчика оставили без присмотра взрослых. Сотрудники ведомства начали проверку.