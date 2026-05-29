Султан Сарсемалиев заплакал при виде отца в зале суда

Сегодня суд приступил к слушанию дела об убийстве семьи из села Жангельдин. По делу проходят 26 свидетелей, из которых планировалось допросить 17 до обеденного перерыва. Первым в зал суда вызвали отца подсудимого, Султана Сарсемалиева. Мужчина вошел, заметно прихрамывая, и судья разрешила ему давать показания сидя. На вопрос судьи о его состоянии, адвокат коротко пояснил: «Волнуется».
Отец охарактеризовал сына как спокойного и семейного человека. По его словам, Султан не курит, не играет в азартные игры и избегает конфликтов. «Он заботился о семье, думал о ней. Был ответственным», — сказал свидетель. Отец подчеркнул, что не собирается полностью оправдывать сына и надеется, что суд разберется в деле. Он признался, что не может осмыслить произошедшее и не верит, что сын способен на такое преступление.
Во время допроса отец также предположил, что в отношения между Султаном и его бывшей супругой могли вмешаться другие люди. Судья уточнила, может ли это служить причиной для убийства. «Никто так не считает и никто так не скажет», — ответил свидетель. Он добавил, что сегодня молодые семьи предпочитают жить отдельно от родителей.
Говоря о прошлом сына, отец заявил, что в детстве у Султана не было психологических травм. Он также не замечал серьезных конфликтов между сыном и бывшей супругой Акбаян Мукангалиевой. «Я никогда не видел, чтобы он поднимал на нее руку или грубо разговаривал», — сказал отец. Он предположил, что разногласия могли быть бытовыми.
Отец обвиняемого также рассказал, что ничего не знал о событиях ноября и декабря 2025 года. Лишь спустя некоторое время он узнал о произошедшем. В последний раз он видел Максота Мукангалиева в день, когда тот приехал забрать дочь из дома. Он пытался убедить молодых не жить отдельно, но его совету не последовали.
После этого в качестве свидетеля была вызвана мать подсудимого, Гульнар Азмуханова. Она отказалась отвечать на вопросы суда, и судья огласила ее показания, данные в ходе следствия, которые женщина подтвердила. Перед тем как покинуть зал, Азмуханова обратилась к сыну, напомнив ему о его пятерых детях и том, что он останется для них отцом.
Судебное разбирательство продолжается.