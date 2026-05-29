Атака БПЛА повредила детский сад в Волгограде

Краснооктябрьский район Волгограда подвергся ночной атаке беспилотников. В результате инцидента пострадал детский сад № 357 — осколками или взрывной волной выбило окна в нескольких комнатах. Об этом сообщила городская администрация.
Сотрудники учреждения быстро ликвидировали последствия: убрали осколки с территории и внутри здания. Несмотря на повреждения, сад не закрывали — детей распределили по другим безопасным группам. Учебный процесс не прерывали.
В мэрии уточнили, что помещения с выбитыми стеклами временно вывели из эксплуатации. Детей из этих групп перевели в другие комнаты, где занятия продолжаются в штатном режиме.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше