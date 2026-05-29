ФСБ предотвратила подрыв пассажирского поезда в Новороссийске

В Новороссийске сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге. Задержан гражданин России 1993 года рождения, который по указанию украинских спецслужб планировал взорвать пассажирский поезд. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, подозреваемый (1993 года рождения) связался с украинским куратором через Telegram. От него он получил задание устроить взрыв на железнодорожном полотне в момент прохождения пассажирского состава.
Для этого мужчина самостоятельно приобрел необходимые компоненты, изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ) и хранил его дома. Силовики задержали фигуранта, когда он осматривал участок путей, выбранный им для совершения теракта. На месте планируемой диверсии и в ходе обысков у него дома изъяли взрывчатку и средства связи.
УФСБ по Краснодарскому краю возбудило в отношении задержанного уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. В ведомстве отметили, что спецслужбы Украины продолжают активно использовать социальные сети и мессенджеры для поиска потенциальных исполнителей терактов и диверсий на территории России.